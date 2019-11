NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Der US-Einzelhandelskonzern habe wie von ihm erwartet die Durchschnittsprognose der Experten übertroffen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohe Bewertung des Unternehmens an der Börse halte ihn aber an der Seitenlinie./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 04:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 04:34 / EST



