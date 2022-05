NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach einem schwachen Quartalsergebnis und gesenkten Jahreszielen von 141 auf 134 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gewinn je Aktie liege um elf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Kaufkraft der Verbraucher hätten die Investoren im Vorfeld der Quartalszahlen quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Die Trends zu Eigenmarken und Rabatten, zu weniger gefahrenen Meilen und eine verstärkte Kreditfinanzierung hätten sich zuvor längst abgezeichnet./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 04:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 04:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.