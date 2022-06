NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart nach der Jahreshauptversammlung sowie Gesprächen mit dem Management des US-Einzelhandelskonzers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Für die Verbraucher werde es angesichts der Inflation zunehmend enger, allerdings bleibe die Preisgestaltung im Allgemeinen im Lebensmittelbereich bislang weitgehend vernünftig, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Montag vorliegenden Studie. Walmart beobachte seine sensibel auf Preisanhebungen reagierenden Kunden und sei bestrebt, die Verkaufspreise in wichtigen Bereichen für die Verbraucher bestmöglichst zu gestalten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2022 / 20:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.