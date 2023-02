NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Geschäftszahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie des US-Shopping-Riesen habe positiv überrascht, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2023 aber habe die bereits zuvor gesenkten Erwartungen verfehlt. Alles in allem sei Walmart nach wie vor ein "relativ sicherer Hafen im Sturm", wobei er sich auf das Abflauen der Teuerung bei Lebensmitteln, die allgemeine Schwäche des Handels und die Fähigkeit des Unternehmens konzentriere, seine Marktanteilsgewinne im kommenden Jahr zu halten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 08:29 / GMT





