NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen und höheren Jahreszielen von 155 auf 157 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Walmart sei einer der sichereren Häfen im Sturm, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Inflation hielten sich die Verbraucher stärker zurück. Das spiele dem Handelskonzern aber eher in die Karten, er verzeichne innerhalb der Branche Marktanteilsgewinne./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 01:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 01:33 / BST



