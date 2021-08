ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum zweiten Quartal von 150 auf 158 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lavesh Hemnani erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie des Einzelhandelskonzerns und liegt damit nun laut der Studie nicht mehr unter, sondern leicht über der Markterwartung. Das neue Kursziel beinhalte einen Bewertungsaufschlag gegenüber anderen großen Branchenvertretern und dem Markt./la/mis



