ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart vor den am 21. Februar erwarteten Geschäftsjahreszahlen für 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Analystin Karen Short hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Umsatzerwartung das vierte Quartal an, allerdings vor allem, den heimischen Umsatz betreffend. Ihre Schätzung für die operative Marge in den USA liege nach wie vor aber etwas unter der Konsenserwartung. Insgesamt sei das aktuelle Geschäftsumfeld aber ideal für Walmart, um Marktanteile zu gewinnen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 07:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.