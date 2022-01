MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Westwing von 36 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Möbelhändler. Er geht von ungünstigen Resultaten im ersten Halbjahr 2022 aus, über die Investoren aber hinwegsehen sollten. Belastungsfaktoren wie die Lieferkettenprobleme sollten sich im zweiten Halbjahr abschwächen und die Dynamik anziehen. 2023 dürfte Westwing seinen Umsatz weiter ankurbeln können./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 05:20 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.