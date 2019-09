FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe seit dem ersten Halbjahr 2018 einen starken Zuwachs bei Neuverträgen verzeichnet, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Softbank-Deal könne möglicherweise Wirecard bei den Neuverträgen in den kommenden Quartalen einen weiteren Schub bringen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.