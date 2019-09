LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Mit der überraschenden Begebung einer zweiten Wirecard-Wandelanleihe optimiere der japanische Partner Softbank sein Engagement beim deutschen Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strategische Kooperation beider Unternehmen beginne bereits Früchte zu tragen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



