HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wirecard nach dem Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht der Veranstaltung sei die Erhöhung der Finanzziele für das Jahr 2025 gewesen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies unterstreiche, dass Wirecard sein starkes organisches Wachstum von jährlich 30 Prozent fortsetzen dürfte./edh/mis



