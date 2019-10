MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wirecard nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Beschleunigung des Wachstums des operativen Gewinns aus eigener Kraft im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 sei wohl "Eintagsfliege" gewesen sei, sondern der Beginn eines neuen Trends, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegele das Wachstums- und Margenpotenzial von Wirecard in keiner Weise wider./ck/mis



