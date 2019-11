HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das dritte Quartal des Zahlungsdienstleisters habe gezeigt, dass das Geschäft planmäßig verlaufe, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am wichtigsten für die Kursentwicklng sei nun der Ausgang der KPMG-Prüfung wegen der Anschuldigungen durch die FT./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.