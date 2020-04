LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wirecard nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus sei das Management hinsichtlich des Erreichen des operativen Gewinnziels (Ebitda) zuversichtlich gewesen, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Ergebnisse eines noch ausstehenden Bericht zur Sonderprüfung durch den Wirtschaftsprüfer KPMG./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.