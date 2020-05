LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard von 105 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das deutsche Unternehmen bleibe angesichts der Vorwürfe und der Anlegersorgen in einer Sondersituation, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Zahlungsabwicklern. Es werde dauern, verloren gegangenen Vertrauen wieder aufzubauen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 13:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.