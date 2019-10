HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wirecard nach Anhebung der Unternehmensziele für 2025 von 225 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Höhere Prognosen des Zahlungsabwicklers seien inzwischen zur Gewohnheit geworden, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Bewertung drücke sich eine hohe Erwartungshaltung aus. Daher dürfte die Aktie sehr empfindlich auf Enttäuschungen reagieren. Das neue Kursziel begründete der Experte auch mit den aktuell hohen Unsicherheiten an den Aktienmärkten./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 11:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 11:53 / MEZ





