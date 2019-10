NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard nach einer Erhöhung der mittelfristigen Unternehmensziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der optimistischere Ausblick für 2025 sei zwar erwartet worden, aber dennoch positiv, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings stelle sich die Frage, warum der Zahlungsabwickler mit einer niedrigeren operativen Gewinnmarge rechne als bisher. Gleichwohl seien Umsatz- und Gewinnziel deutlich angehoben worden, was im Falle eines Erreichens dem Aktienkurs Rückenwind beschere sollte./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 08:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 08:24 / BST



