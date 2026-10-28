Wolters Kluwer Aktie
|85,94EUR
|0,24EUR
|0,28%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Investoren in Relx und Wolters Kluwer seien drei Aspekte gleichzeitig zu beachten, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Dies sei zunächst die relative Bewertung im Vergleich zu anderen Anbietern von Fachinformationen, die ebenfalls von der KI-Debatte betroffen seien. Des Weiteren müssten die Auswirkungen des Anstiegs risikofreier Zinsen auf die fundamentalen Unternehmensbewertungen im Blick behalten werden und obendrein die sich wandelnde Dynamik und zunehmende Klarheit in der KI-Debatte. Anlässlich der jüngsten Entwicklungen in allen drei Bereichen müsse das Chance-Risiko-Verhältnis für beide Unternehmen neu bewertet werden. Cherblanc hob die Kursziele an. "Die laufende Neubewertung von Fachinformationsanbietern lässt sich kaum ignorieren", resümierte er./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
116,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
85,82 €
|
Abst. Kursziel*:
35,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
85,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
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|06.08.26
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|06.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
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|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|85,58
|-0,14%
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|08:41
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|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
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|27.10.26
|Boeing Overweight
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|27.10.26
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|27.10.26
|Diageo Hold
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|27.10.26
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|Deutsche Bank AG
|27.10.26
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