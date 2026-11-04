Wolters Kluwer Aktie
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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum des Anbieters von Fachwissen, digitaler Spezial-Software und Dienstleistungen für berufliche Anwender beschleunige sich, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Geschäftsausblick habe das Unternehmen bestätigt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
89,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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