FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für WPP auf "Buy" mit einem Kursziel von 1090 Pence belassen. Die Erwartungen an das dritte Quartal der Werbeagentur seien mäßig, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bisher seien die Branchenberichte gemischt. Die Analystin sorgt sich nun vor einem schlechten Jahresausklang. WPP verfolge aber mit seiner fast vollzogenen Verschlankung die richtige Strategie./tih/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 06:18 / GMT



