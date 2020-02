ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für WPP von 1175 auf 1135 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der schwachen Zahlen des Werbekonzerns sei die Trendwende intakt, wenngleich ein wenig verzögert, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursverfall der Aktie erscheine übertrieben./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.