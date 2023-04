ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 norwegischen Kronen belassen. Die Nachfrage bei den Düngemittelherstellern habe einen schwachen Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In den kommenden Monaten sei aber in den USA mit einer anziehenden Nachfrage zu rechnen./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:03 / GMT



