NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 norwegischen Kronen belassen. Der Düngerkonzern habe die Gewinnerwartungen im Schlussquartal 2019 übertroffen, allerdings scheine das an einem Sondereffekt gelegen zu haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne diesen seien die Resultate wie erwartet bis leicht über Erwartungen ausgefallen. Der freie Mittelzufluss liege derweil deutlich über seiner Schätzung, erklärte der Experte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 08:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.