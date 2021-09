ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Yara von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 505 auf 430 norwegische Kronen gesenkt. Die deutlich gestiegenen europäischen Erdgaspreise trieben über die höheren Kosten auch die Risiken für den Düngerhersteller hoch, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 14:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





