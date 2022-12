NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Yara von 540 auf 500 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäische Chemieindustrie dürfte auch 2023 in konjunkturell unruhigem Fahrwasser unterwegs sein, es gebe aber immer noch überzeugende fundamentale Chancen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Für Yara senkte er wegen deutlich schwächer als zuvor angenommener Stickstoff-Preise im Schlussviertel 2022 seine Schätzungen für dieses Quartal sowie auch für die kommenden zwei Jahre./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.