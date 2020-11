NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Richard Edwards lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes drittes Quartal und positive Signale für das Schlussquartal. Für 2020 blieb seine bereinigte operative Gewinnschätzung (Ebit) für den Online-Modehändler unverändert, für 2021 jedoch reduzierte er sie wegen der Investitionen in das Connected-Retail-Programm zur Unterstützung des stationären Einzelhandels./tih/edh



