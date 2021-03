MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach dem Ausblick des Onlinehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Prognosen für das laufende Jahr und auch die längerfristigen Aussichten seien stark, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Projektionen des Unternehmens lägen deutlich über den jeweiligen Konsensschätzungen. Der langfristige Ausblick für den Marktanteil lege den Schluss nahe, dass der Internet-Modehändler bis zum Jahr 2030 einen Gesamtwert der Verkäufe (Gross Merchandising Volume, GMV) von rund 50 Milliarden Euro erzielen könnte./bek/ajx



