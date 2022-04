ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Eine sich erholende Nachfrage in Osteuropa sollte die Geschäfte des Online-Modehändlers gestützt haben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Studie. In ihre Schätzungen ließ sie auch aktuelle Aussagen von Konkurrenten einfließen./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 11:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 11:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.