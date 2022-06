NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zalando von 56 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Es sei schwer einzuschätzen, ob die Bewertungen der europäischen Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen bereits den Tiefpunkt erreicht hätten, schrieb Analystin Miriam Josiah in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn die derzeitigen Prognosen hätten wohl noch Spielraum nach unten. Die größten Risiken für ihre Schätzungen sieht Josiah beim Online-Modehändler Zalando. Dagegen dürfte der Kochboxen-Anbieter Hellofresh diese am ehesten erreichen können./gl/mis



