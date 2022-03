HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 81 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Online-Modehändlers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des Ausblicks bleibe er aber vorsichtig hinsichtlich der Margenentwicklung. Die Aktie sei zudem alles andere als günstig bewertet./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.