HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Es sei zu früh, um Interesse an der Aktie zu zeigen, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Realität im ganzen Online-Modesektor sei, dass der Schwung im bisherigen Jahresverlauf merklich nachgelassen habe. Der konjunkturelle Gegenwind dürfte in den kommenden Monaten anhalten, während die Lagerbestände in der Branche erhöht blieben./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.