FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Online-Modehändler. Es herrsche am Markt Konsens darüber, dass das mittelfristige Ziel eines Bruttowarenvolumens von mehr als 30 Milliarden Euro nicht mehr erreichbar sei. Im Zusammenhang mit einem Eintritt der Alibaba-Tochter Lazada in den europäischen Markt sei auch eine Übernahme von beispielsweise Zalando durch Lazada denkbar./ajx/jha/



