NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando vor den am 2. März erwarteten Jahreszahlen von 71 auf 81 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein weiteres starkes Quartal des Online-Modehändlers. Das Bruttowarenvolumen sollte auf ähnlichem Niveau weiter gewachsen sein wie während der sogenannten Cyber Week Ende November, als es um 35 Prozent zugelegt hatte. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr dürfte Zalando die bisherige Margen-Prognose bestätigen. Dies sei angesichts der Investitionen in den Ausbau des Geschäft sehr solide. Da die Durchschnittsschätzung der Analysten bereits leicht darüber liege, dürfte dies aber nicht zu einer deutlichen Anhebung der Experten-Prognosen führen. Da Zalando sehr hoch bewertet sei, bleibt sie mit ihrer Einschätzung zur Aktie trotz des erhöhten Kursziels eher zurückhaltend./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2021 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.