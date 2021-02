ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando nach den großen Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 87 auf 98 Euro angehoben. Der Online-Modehändler habe im vergangenen Jahr bei Wachstum und Profitabilität einen großen Schritt nach vorne gemacht, doch werde dies mittlerweile weitgehend im Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit höheren mittelfristigen Wachstumserwartungen./mis/ag



