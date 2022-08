NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung Ende Juni lägen die Quartalsergebnisse nun im erwarteten Rahmen, schrieb Analystin Georgina Johanan am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Onlinehändlers. Die nicht explizit bestätigten mittelfristigen Ziele und das zuletzt durch die Presse gegangene mögliche US-Engagement dürften die Hauptthemen der Analystenrunde werden./ag/edh



