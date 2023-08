NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ihre Skepsis für Zalando nach Auswertung aktueller Online-Trends bestätigt. Analystin Georgina Johanan ließ den Papieren des Modehändlers in ihrem Branchenkommentar vom Dienstag vor dem Quartalsbericht am Donnerstag den Status "Negative Catalyst Watch". Die Webseitenbesuche seien im Juli um 9 Prozent gesunken, so die Expertin. Sie stünden damit im starken Kontrast zu About You, wo sie im Juli nur noch um ein Prozent gesunken seien nach minus 11 Prozent im Juni. Die fundamentale Einstufung für Zalando lässt Johanan mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral"./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.