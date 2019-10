NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Grundsätzlich versuche der Einzelhandel bei Bestellungen im Internet die Lieferzeiten zu verkürzen und zeitgleich die Profitabilität zu erhöhen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Umfeld habe sich Zalando zuletzt weiterhin als wettbewerbsfähig erwiesen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 17:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 00:15 / ET



