NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 53 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Sherri Malek richtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Internet-Modehändler neu aus wegen virusbedingt nachlassender Nachfrage nach Kleidung. Gleichzeitig werde derzeit aber mehr in Werbung gesteckt. Nach dem Kursrutsch wegen des Coronavirus seien die Aktien von Asos und Zalando aber vielversprechend./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 18:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 00:15 / ET



