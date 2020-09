NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Online-Modehändler bleibe ein Kerninvestment, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sei weiter zuversichtlich, dass dieser erhebliches Wachstumspotenzial hat und die Margentwicklung gut bleibt. Die Bewertung der Aktien sei moderat./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 16:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.