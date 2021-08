LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den hohen Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Trends für den Online-Modehändler seien intakt, auch wenn sich das Wachstum zuletzt normalisiert habe. Langfristig gehöre die Aktie in ein Portfolio./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 12:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 12:37 / GMT



