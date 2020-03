ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Ergebnisrisiken für den Online-Modehändler mit Blick auf 2020 hätten sich vergrößert, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vorteilhafte Einmaleffekte aus dem Jahr 2019 stellten den Ausblick auf 2020 in Frage./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



