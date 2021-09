HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zeal Network von 61 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Marie-Therese Grübner berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie bei dem Glücksspielanbieter den etwas gedämpfteren Anlauf neuer "Instant Win Games" in ihren Schätzungen. Diese Spiele seien aber höchst profitabel, was sich zeitnah auch bemerkbar machen dürfte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 08:13 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.