NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im Vergleich zu den bereits vorläufig veröffentlichten Zahlen habe es nun keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellten Zielvorgaben für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) deckten sich mit seinen und den Konsensprognosen. Der Ausblick belege, dass der Anbieter von Online-Lotterien "liefert"./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.