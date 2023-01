NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zeal Network von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Auswertung der Jackpot-Daten deute auf ein solides Schlussquartal hin, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen nun konservativerer Annahmen zum Online-Spielemarkt senkte der Experte zwar seine Gewinnschätzungen und das Kursziel für den Glücksspieleanbieter; für die Aktie dürfte aber die Glücksspiellizenz und die Verlagerung des Lotteriemarktes ins Internet ein wichtiger Treiber bleiben./tav/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 13:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 19:00 / ET



