NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty kommentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Erlaubnis für die Tochter Lotto24 zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet. Der Experte rechnet damit, dass die neuen Angebote 2024 und 2025 zunächst vier und dann sechs Millionen Euro zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen werden. Er selbst habe solche Umsätze noch nicht in seinen Schätzungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 14:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 14:21 / ET



