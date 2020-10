NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Neunmonatszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Tierbedarf-Onlinehändler habe sich im laufenden Jahr nun schon zum dritten Mal höhere Ziele gesetzt, betonte Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese aber erschienen ihm immer noch etwas konservativ./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 17:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 17:06 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.