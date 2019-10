HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zooplus nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Onlinehändler für Tierbedarf habe die Markterwartungen mit einem schwächeren Wachstum erneut verfehlt, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die am 14. November anstehenden, vollständigen Zahlen dürften zudem eine schwache Profitabilität belegen. Angesichts des harten Wettbewerbs in Europa senke Salis seine Schätzungen weiter./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.