LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zooplus trotz bislang robuster Kursentwicklung in diesem Jahr von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sehe den Online-Tierbedarfhändler weiterhin vor Herausforderungen, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei zum Beispiel nur eine Frage der Zeit, bis der Handelsgigant Amazon in sein Geschäftsfeld vordringt. Der Experte kürzte seine mittel- bis langfristigen Schätzungen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 05:00 / GMT



