HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Zur Rose Group nach Eckdaten für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 441 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe über eine deutliche Umsatzbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal berichtet, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im wichtigsten Markt Deutschland stünden zudem wettbewerbsrechtlich vorteilhafte Änderungen für die Branche an - Zur Rose dürfte davon am meisten profitieren./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.