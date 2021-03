NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien der Zur Rose Group nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Der berichtete operative Fehlbetrag (Ebitda) sei etwas höher gewesen als gedacht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Online-Apotheke blicke indes auf ein Jahr 2021 im Wachstumsmodus. Zudem plane sie binnen drei bis vier Jahren mit einem Umsatzanstieg auf 3 bis 4 Milliarden Franken. Der Konsens liege hier für 2024 am unteren Ende dieser Spanne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 02:57 / ET



